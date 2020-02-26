Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США

Система противоракетной обороны США нуждается в совершенствовании, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование ВС США.

На слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил сенатор Ангус Кинг напомнил генералу Уолтерсу об атаке беспилотников на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, а также о ракетном ударе Ирана по двум американским военным объектам в Ираке в январе 2020 года, передает ТАСС.

«Каковы наши возможности в вопросе защиты от таких атак, потому что это не работало в Ираке и не работало в Саудовской Аравии?», – поинтересовался законодатель.

«Она улучшается, но она должна стать [еще] лучше. У нас есть план, относящийся к интегрированной противовоздушной обороне, которая в полной мере учитывает, что происходит на большой высоте и при большой дальности, а также на маленькой высоте и при меньшей дальности», – ответил генерал.

Тогда Кинг попросил Уолтерса уточнить, считает ли он эту проблему «значительным пробелом» в американской обороне. «Это недостаток, и мы должны продолжать работать над этим [вопросом]», – заявил главком ОВС НАТО в Европе.

Напомним, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал американские системы ПРО, назвав покупку комплексов Patriot «деньгами на ветер».

Саудовский принц и глава минобороны Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил провал ПВО тем, что американские Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

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