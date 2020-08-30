Индия отказалась от совместных с Россией учений «Кавказ-2020»

Индия отказалась от участия в международных учениях «Кавказ-2020» , которые пройдут в сентябре в России, сообщил представитель министерства обороны Индии.

В заявлении представителя министерства обороны Индии говорится, что ввиду пандемии и связанных с этим трудностей, в том числе логистических, Индия в 2020 году решила не отправлять контингент на учения «Кавказ-2020», оповестив о своем решении российскую сторону, передает ТАСС.

Накануне появились сообщения, что Индия может отказаться от участия в международных учениях «Кавказ-2020», поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о динамике российско-индийских отношений, а также об их китайском аспекте.

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