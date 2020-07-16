Индия и Китай договорились о разведении сил

По итогам переговоров командующих силами Китая и Индии в Ладакхе страны договорились о полном разъединении сил на линии фактического контроля за исключением одного участка у озера Пангонг-Цо, сообщает издание India Today.

Отмечается, что китайская сторона согласилась отвести войска из-за опасения, что Индия может получить тактические преимущества после отхода ВС. При этом Индия настаивает на полном отводе сил обеих сторон на уровень позиций, которые они занимали в апреле-мае 2020 года, передает РИА «Новости».

КНР и Индия намерены контролировать и проверять процесс разъединения до 21-22 июля. По данным источников СМИ, командующие обоих государств проверят силы для ослабления напряженности.

Напомним, в середине июня в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Пекин выразил протест, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку». Позже войска Индии и Китая развели в пограничном районе.

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