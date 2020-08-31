Минобороны Индии сообщило о новом столкновении с армией Китая

Минобороны Индии сообщило о произошедшем в минувшие выходные новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх, число пострадавших не уточняется.

«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч во время продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво. Индийские войска предотвратили эту деятельность на южном берегу озера Пангонг-Цо, приняли меры по укреплению наших позиций и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить положение дел на земле», – передает РИА «Новости» заявление минобороны Индии.

Военное ведомство отметило, что для решения возникшей ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводится встреча на уровне командиров бригад.

«Индийская армия привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но также полна решимости защищать свою территориальную целостность», – отмечается в заявлении.

Для нормализации ситуации в Ладакхе командующие силами двух стран в Ладакхе и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров, в результате которых войсках двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта. Вместе с тем прошедшие в последнее время переговоры военных Индии и Китая не повлияли на ситуацию в регионе.

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