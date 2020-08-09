У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). На данный момент жертв и пострадавших нет.

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 14.58 по времени UTC (17.58 мск) в 21 км к северо-востоку от статистически обособленной местности Перривилл. Очаг располагался на глубине 37,4 км, – передает РИА «Новости».

О жертвах и пострадавших не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 5 июля у берегов Аляски уже было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 219 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт, где проживают более одной тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Никто не пострадал.