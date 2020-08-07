США решили ввести новые санкции против Гонконга

Правительство США планирует ввести в пятницу санкции против руководителя администрации Гонконга Кэрри Лэм, утверждают СМИ со ссылкой на источники.

Санкции планируется распространить на Лэм и нескольких китайских чиновников, состоящих в Коммунистической партии Китая, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Источники отметили, что санкции планируется ввести из-за «сокращения политических свобод» в Гонконге.

27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня Соединенные Штаты ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В начале августа Помпео раскритиковал власти Гонконга за перенос парламентских выборов в городе из-за эпидемиологической ситуации.