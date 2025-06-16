Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
Израиль заявил о 24 погибших за три дня атак со стороны Ирана
В результате массированных ракетных ударов из Ирана по Израилю за три дня насчитывается 24 погибших и более 590 раненых, включая десять тяжело пострадавших.
В официальной сводке правительственного пресс-офиса сообщается о 24 погибших и 592 раненых в результате трехдневных ракетных атак Ирана по Израилю. Уточняется, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 36 получили травмы средней тяжести, еще 546 отделались легкими ранениями, передает РИА «Новости».
Согласно данным израильских властей, за трое суток на территории страны были зафиксированы 30 локаций падения иранских ракет. Общее количество выпущенных ракет оценивается в 370.
Ранее сообщалось, что в результате ночных ракетных ударов по Израилю медицинские учреждения оказали помощь 287 пострадавшим, один пациент находится в тяжелом состоянии.
В понедельник Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе. До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. В результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.