Израиль заявил о 24 погибших за три дня атак со стороны Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

В официальной сводке правительственного пресс-офиса сообщается о 24 погибших и 592 раненых в результате трехдневных ракетных атак Ирана по Израилю. Уточняется, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 36 получили травмы средней тяжести, еще 546 отделались легкими ранениями, передает РИА «Новости».

Согласно данным израильских властей, за трое суток на территории страны были зафиксированы 30 локаций падения иранских ракет. Общее количество выпущенных ракет оценивается в 370.

Ранее сообщалось, что в результате ночных ракетных ударов по Израилю медицинские учреждения оказали помощь 287 пострадавшим, один пациент находится в тяжелом состоянии.

В понедельник Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе. До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. В результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.