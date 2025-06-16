Минздрав Израиля сообщил о 287 пострадавших после ночных ударов Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Израильские медицинские учреждения за ночь приняли 287 пациентов после ракетных ударов со стороны Ирана, передает ТАСС. Согласно информации Минздрава, один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, 13 пациентов получили травмы средней тяжести, а у 240 зафиксированы легкие повреждения.

Еще 11 человек обратились к медикам из-за состояния шока. Более 20 пострадавших в данный момент проходят обследования, степень тяжести их состояния пока не определена. Минздрав отмечает, что ситуация находится под контролем, врачи продолжают оказывать необходимую помощь.

В понедельник Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе. До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. В результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.