Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
Минздрав Израиля сообщил о 287 пострадавших после ночных ударов Ирана
В результате ночных ракетных ударов по Израилю медицинские учреждения оказали помощь 287 пострадавшим, один пациент находится в тяжелом состоянии.
Израильские медицинские учреждения за ночь приняли 287 пациентов после ракетных ударов со стороны Ирана, передает ТАСС. Согласно информации Минздрава, один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, 13 пациентов получили травмы средней тяжести, а у 240 зафиксированы легкие повреждения.
Еще 11 человек обратились к медикам из-за состояния шока. Более 20 пострадавших в данный момент проходят обследования, степень тяжести их состояния пока не определена. Минздрав отмечает, что ситуация находится под контролем, врачи продолжают оказывать необходимую помощь.
В понедельник Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе. До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. В результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.