Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
У подозреваемого в убийстве политика в Миннесоте нашли список 70 целей
У Вэнса Боэлтера, подозреваемого в убийстве политика в Миннесоте, нашли записную книжку с именами 70 возможных жертв, включая политиков и бизнесменов, сообщила газета The New York Times (NYT).
У подозреваемого в убийстве и нападении на членов законодательного собрания Миннесоты Вэнса Боэлтера был найден блокнот с именами 70 возможных целей, передает ТАСС.
В блокноте значились политики, общественные деятели, бизнесмены, а также адреса центров планирования семьи. Некоторые из внесенных лиц проживают в других штатах США.
Правоохранители сообщили, что среди указанных целей были как минимум трое членов законодательного собрания Миннесоты и генеральный прокурор штата. В списке также фигурировали клиники, где осуществляются аборты. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Боэлтер уделял особое внимание учреждениям, связанным с медицинскими услугами для женщин.
Ранее в Грин-Айле задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в убийстве депутата Мелиссы Хортман и ее супруга, а также в нападении на сенатора Джона Хоффмана и его жену.
Подозреваемый выдавал себя за полицейского и скрылся с места происшествия.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «целенаправленным нападением на законодателей штата».