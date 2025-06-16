У подозреваемого в убийстве политика в Миннесоте нашли список 70 целей

Tекст: Вера Басилая

У подозреваемого в убийстве и нападении на членов законодательного собрания Миннесоты Вэнса Боэлтера был найден блокнот с именами 70 возможных целей, передает ТАСС.

В блокноте значились политики, общественные деятели, бизнесмены, а также адреса центров планирования семьи. Некоторые из внесенных лиц проживают в других штатах США.

Правоохранители сообщили, что среди указанных целей были как минимум трое членов законодательного собрания Миннесоты и генеральный прокурор штата. В списке также фигурировали клиники, где осуществляются аборты. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Боэлтер уделял особое внимание учреждениям, связанным с медицинскими услугами для женщин.

Ранее в Грин-Айле задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в убийстве депутата Мелиссы Хортман и ее супруга, а также в нападении на сенатора Джона Хоффмана и его жену.

Подозреваемый выдавал себя за полицейского и скрылся с места происшествия.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «целенаправленным нападением на законодателей штата».