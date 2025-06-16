Задержан подозреваемый в нападении на законодателей Миннесоты

Полиция задержала подозреваемого в нападении на законодателей Миннесоты

Tекст: Вера Басилая

По данным телеканала ABC News, задержанный – 57-летний Вэнс Боэлтер – ранее устроил стрельбу в двух городах недалеко от Миннеаполиса, передает ТАСС.

Боэлтер также подозревается в нападении на члена верхней палаты заксобрания штата Джона Хоффмана и его супругу. Нападения произошли рано утром в субботу в Чамплине и Бруклин-Парке.

В момент приезда полиции подозреваемому удалось скрыться. В автомобиле Боэлтера полиция обнаружила список потенциальных жертв, в котором числились несколько чиновников и законодателей, включая губернатора.

Напомним, в результате нападения были убиты законодатель Миннесоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк. Кроме того, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в собственном доме в пригороде Миннеаполиса.

В нападениях на двух законодателей в Миннесоте в США подозревается Вэнс Лютер Боэлтер, который состоял в совете по развитию рабочей силы штата.

Подозреваемый выдавал себя за полицейского и скрылся с места происшествия.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «целенаправленным нападением на законодателей штата».