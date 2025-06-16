В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Задержан подозреваемый в нападении на законодателей Миннесоты
Полиция задержала подозреваемого в нападении на законодателей Миннесоты
В Грин-Айле задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в убийстве депутата Мелиссы Хортман и ее супруга, а также в нападении на сенатора Джона Хоффмана и его жену, сообщил телеканал ABC News.
По данным телеканала ABC News, задержанный – 57-летний Вэнс Боэлтер – ранее устроил стрельбу в двух городах недалеко от Миннеаполиса, передает ТАСС.
Боэлтер также подозревается в нападении на члена верхней палаты заксобрания штата Джона Хоффмана и его супругу. Нападения произошли рано утром в субботу в Чамплине и Бруклин-Парке.
В момент приезда полиции подозреваемому удалось скрыться. В автомобиле Боэлтера полиция обнаружила список потенциальных жертв, в котором числились несколько чиновников и законодателей, включая губернатора.
Напомним, в результате нападения были убиты законодатель Миннесоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк. Кроме того, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в собственном доме в пригороде Миннеаполиса.
В нападениях на двух законодателей в Миннесоте в США подозревается Вэнс Лютер Боэлтер, который состоял в совете по развитию рабочей силы штата.
Подозреваемый выдавал себя за полицейского и скрылся с места происшествия.
Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «целенаправленным нападением на законодателей штата».