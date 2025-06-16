В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами, сообщает телеканал Press TV, передает ТАСС. По данным телеканала, машины остановили в провинции Лурестан на западе страны.

В сообщении отмечается, что перевозкой опасного груза занимались агенты израильской разведывательной службы «Моссад». Уточняется, что грузовики были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в регионе.

Телеканал добавил, что подробности о количестве обнаруженных дронов и специфике взрывчатых веществ пока не раскрываются.

Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.

1 июня произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры. Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.