Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
В провинции Лурестан на западе Ирана задержаны два грузовых автомобиля, перевозившие израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.
Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами, сообщает телеканал Press TV, передает ТАСС. По данным телеканала, машины остановили в провинции Лурестан на западе страны.
В сообщении отмечается, что перевозкой опасного груза занимались агенты израильской разведывательной службы «Моссад». Уточняется, что грузовики были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в регионе.
Телеканал добавил, что подробности о количестве обнаруженных дронов и специфике взрывчатых веществ пока не раскрываются.
Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.
1 июня произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры. Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.