Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии сотрудников Госдепа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в связи с выборами в республике есть люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе».

По его словам, в республике задержаны немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», – заявил Лукашенко, пишет БелТА.

Он уверен, что в этих хитросплетениях все решают деньги, а принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения. «Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Белоруссии. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало», – добавил он.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что генеральным прокурорам Белоруссии, России и Украины нужно собраться в Минске, чтобы обсудить ситуацию с задержанием россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера и якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.