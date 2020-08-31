Ефремов в суде озвучил «последнее желание»

Артист Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда назвал последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни.

«В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», – передает ТАСС слова Ефремова.

Его поддержали его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, они заявили, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем. «Если она (экспертиза) покажет, что он был за рулем, он даже готов признать вину», – сказал Пашаев. Гособвинитель заявила, что видео и показания большинства свидетелей подтверждают отсутствие артиста за рулем.

«Также прошло очень много времени с момента аварии, биологические следы могли не сохраниться», – сказала она. Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.

Тем временем суд вновь отказался отправлять Ефремова на лечение для восстановления памяти.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защиты Ефремова о лечении для восстановления памяти. Такой процедуры, как направление на лечение для восстановления памяти уголовно-процессуальным законом не предусмотрено», – заявила Абрамова, подчеркнув, что для этого нет оснований.

«Хочу подчеркнуть, что 18 июня была проведена психолого- психиатрическая экспертиза, подтвердившая способность Ефремова осознавать характер своих действий. В ходе допроса на стадии следствия он не говорил о потере памяти и дал показания», – сказал представитель потерпевших Александр Добровинский. С ним согласились и другие процессуальные оппоненты Ефремова.

«Если у господина Ефремова проблемы с памятью, возможно, она восстановится при оглашении приговора», – отметила другой представитель потерпевших Татьяна Головкина.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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