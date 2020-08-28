Погребинский объяснил заявление Украины о паузе в отношениях с Белоруссией

«Фраза Кулебы может быть реакцией на неспособность Евросоюза выработать консолидированную позицию в отношении Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев поставил «на паузу» отношения с Минском.

«Мне непонятно, что означает фраза «отношения поставлены на паузу». Очевидно, что «Форум регионов», запланированный в Минске, уже не состоится. Какие-то другие контакты между странами могут быть приостановлены. Но откажется ли Украина от белорусских нефтепродуктов? Я сомневаюсь в этом, потому что большая часть бензина к нам поступает именно с белорусских предприятий», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.

Собеседник также предположил, что фраза Кулебы о возможных «репутационных потерях Украины» может быть реакцией на неспособность Евросоюза выработать консолидированную позицию в отношении Белоруссии. В этой ситуации украинскому МИД непонятно, какого мнения придерживаются «старшие товарищи».

«С одной стороны, Украина не хочет обижать своих «лучших друзей» в Польше и Прибалтике, которые требуют жестких санкций в отношении Минска. С другой стороны, Украина не может игнорировать сдержанную позицию Франции и Германии. Кроме того, именно Украина больше всех заинтересована в том, чтобы сохранить сотрудничество с Белоруссией», – отметил политолог.

По его словам, дальнейшая позиция официального Киева будет зависеть от множества факторов. «Но после вчерашнего интервью Владимира Путина попытка свержения Лукашенко силовым путем выглядит маловероятной. Белоруссию, скорее всего, ждет долгий путь реформ. И это придется учитывать не только странам Запада и лимитрофам вроде Польши с Литвой, но и Украине», – заключил Погребинский.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу. «Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», – сказал Кулеба.

Глава украинского дипломатического ведомства сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не связывался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко после состоявшихся в республике выборов. «Контактов между президентами сейчас нет и не планируется», – подчеркнул Кулеба.

Ранее Киев выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает, чтобы «белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством [Белоруссии]». Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил предоставить защиту преследуемым на родине белорусам.

В прошлое воскресенье президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о том, что бы он сделал, если бы оказался на месте главы Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, он «определенно» провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей. Минск резко отреагировал на «заезженные советы» Зеленского. Украина в свою очередь призвала Белоруссию не отвергать «дружеские советы».

17 августа Украина впервые в истории отозвала посла из Белоруссии.

Напомним, 9 августа после проведения президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил более 80% голосов, по всей стране начались массовые акции протеста. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В Евросоюзе и в Европарламенте отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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