Минск резко ответил на «заезженные советы» Зеленского

Белоруссия в непростой ситуации хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать «уже заезженные со всех сторон советы», заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Знаете, Украина – братская для нас страна и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», – передает Sputnik Беларусь его слова.

При этом Глаз подчеркнул, что, если посмотреть новейшую историю Украины, то «опыта в некоторых вопросах им не занимать».

«Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», – отметил пресс-секретарь МИД республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о том, что бы он сделал, если бы оказался на месте главы Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, он «определенно» провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.

Напомним, 9 августа после проведения президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил более 80% голосов, по всей стране начались массовые акции протеста. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

14 августа штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

В Евросоюзе и в Европарламенте отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.