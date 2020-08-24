Украина призвала Белоруссию не отвергать «дружеские советы»

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко посоветовала белорусским коллегам не отвергать «дружеские советы», заметив, что «путь вперед дубинками приведет в никуда».

«Для нас Белоруссия – соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», – цитирует Зеленко сайт МИД.

По ее словам, украинский опыт показывает, что «не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда».

Также Зеленко от имени МИД Украины пожелала Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о том, что бы он сделал, если бы оказался на месте главы Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, он «определенно» провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.

В ответ в МИД Белоруссии заявили, что республика в непростой ситуации хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать «уже заезженные со всех сторон советы».

Напомним, 9 августа после проведения президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил более 80% голосов, по всей стране начались массовые акции протеста. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

14 августа штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

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