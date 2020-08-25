Зеленский пожелал Белоруссии избежать украинского сценария

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пожелал бы Белоруссии повторения украинских событий 2014 года.
Как заявил Зеленский, он не желает, чтобы «белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством».
«Поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.
Зеленский считает, что в Белоруссии противоборствующим сторонам не поздно начать диалог для урегулирования кризиса «тем или иным способом».
Он также заявил, что «абсолютно не хочет вмешиваться в белорусские выборы» и не собирается этого делать. Зеленский подчеркнул, что «это их внутренние дела».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом, хотя внешнеполитические ведомства двух стран уже обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов.
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
Зеленский также прокомментировал тему вмешательства в американские выборы. Такое вмешательство он назвал «самой большой ошибкой, которую может совершить любой лидер другого независимого государства».
Он отметил, что «США очень много делают для Украины», и поблагодарил Вашингтон «как украинский гражданин, а потом уже как президент». В частности, речь идет о «военной помощи», которую США «увеличили», совместных учениях и поддержке «в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2».
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