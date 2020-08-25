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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
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Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...
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Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
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    «там живут украинцы»


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    форум «Армия-2020»


    Представлена концепция «танка будущего» на смену «Армате»

    акции протеста


    СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

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    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?

    Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

    Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре    25 августа 2020, 08:28
    Фото: Петр Сивков/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян

    Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему?

    В России многие возмущались тем, что Александр Лукашенко поддерживал тесные и дружеские отношения с киевским режимом. Минску справедливо указывали на то, что этот режим не только антироссийский, но и антибелорусский. Украинский национализм с его взглядами на историю рассматривает нынешнюю Белоруссию с ее взглядами как враждебное государство, а внешние спонсоры майдана стремятся к осуществлению цветных революций во всех странах постсоветского пространства, в том числе и Белоруссии.

    Поэтому, считали в России, Батька должен помогать Москве защищать «русский мир» и наш общий суверенитет от угроз, исходящих из Киева. Защищать в том числе и в Донбассе.

    Однако у Александра Лукашенко была другая точка зрения. Традиционно посчитав себя самым умным и хитрым, он решил делегировать защиту общего дела России, а сам занялся минимизацией рисков и максимизацией выгод.

    Под первым подразумевается курс на сотрудничество и даже на коллаборационизм с киевским режимом. Сам белорусский президент пояснял, что не может себе позволить ссориться с южным соседом, с которым у Белоруссии почти 1100 километров общей границы - через нее в случае конфликта между Минском и Киевом могут просачиваться боевики. Как бы там ни было, в рамках этого курса Батька не признал Крым и крайне холодно относился к ополченцам в ДНР и ЛНР. Те белорусские добровольцы, которые отправлялись защищать туда «русский мир» (и самого Лукашенко как часть этого мира) Минском официально преследовались по личному приказу президента.

    Что же касается выгод, Батька рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре. Прежде всего, в экономическом плане. Минск стал транзитной точкой для российско-украинских перелетов и посредником в торговом взаимодействии двух стран (по примеру того, как Белоруссия использовала российско-европейский конфликт для «экспорта белорусских креветок»).

    Но заработал Минск и с политической точки зрения: именно в белорусской столице проходил процесс урегулирования украинского военного конфликта, благодаря чему Лукашенко вписался в мировую повестку как важный и нужный посредник.

    Не так понял

    Если абстрагироваться от эмоций и чувств (веры в справедливость, порядочности, братство), в позиции Лукашенко легко найти логику.

    Поскольку он не считал, что чем-либо обязан Москве (сказки про российско-белорусское братство и единство Батька использовал в основном для укрепления внутриполитических позиций и вытягивания из РФ новых субсидий для белорусской экономики), то решил поступать как прагматик. Однако сейчас эта «прагматичная позиция» привела к тому, что Украина вложила свою лепту во внутриполитическую нестабильность Белоруссии.

    Принципиальная ошибка Батьки была в том, что он почему-то посчитал Украину, в-первых, суверенной, во-вторых, государством. Был уверен, что она будет действовать в соответствии с национальными интересами – сохранять рабочие отношения с Белоруссией, использовать ее как окно на российский рынок и ценить расположение президента.

    Однако национальные интересы нынешней Украины вторичны по сравнению с желанием ее внешних спонсоров и хотелками пассионарного националистического меньшинства, обладающего в стране безнаказанностью и даже своего года монополией на уличное насилие. А интересы этих игроков требовали от Киева поддержать попытку переворота в Минске.

    Именно поэтому Украина предприняла ряд враждебных в отношении Лукашенко шагов. Например, не признала итоги выборов, дав понять, что заинтересована в таком результате, который оторвет Минск от Москвы.

    «Нам необходима важна независимая, демократическая Беларусь. Фамилия того, кто стоит во главе такой Беларуси, для нас не имеет значения», - заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    Дипломатическое пике

    Поскольку свалить Батьку сходу не получилось, Киев теперь открыто призывает Минск провести перевыборы. И не просто призывает – президент Владимир Зеленский (по ряду оценок, свадебный генерал в украинской власти) учит Лукашенко управлять страной.

    «Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед! Я бы пригласил всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю», - пояснил глава Украины.

    «В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, - ответил ему пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. – По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям».

    В свою очередь, украинский МИД попросту нахамил.

    «Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. - Опыт украинской революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию».

    Их очередь

    Естественно, Киев будет помогать Минску проходить испытания, но действуя в логике самого Лукашенко и зарабатывая на белорусских проблемах. В Украину уже идут европейские гранты на идеологическое «окормление» белорусского протеста (который будет продолжаться еще долго). Собственно, сами украинские чиновники учат белорусскую оппозицию жизни, например, призывают не расстраиваться из-за того, что ЕС не оказал им должную материальную помощь.

    «В ходе Майдана и Революции достоинства мы чувствовали политическую поддержку, заявления, звучавшие с Запада, но по-настоящему машина поддержки развернулась, когда было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», - поясняет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    В Киеве, по всей видимости, уверены в том, что Лукашенко оставит эти действия без должного ответа. И Батька дает основания для того, чтобы в это верить. После того, как Украина отозвала посла из Минска для консультаций, Белоруссия не ответила ей зеркально.

    Белорусский президент боится потерять свои киевские места кормления, а Украина намекает на то, что в случае эскалации может Батьку их лишить. На вопрос, должны ли переговоры по урегулированию в Донбассе и дальше проходить в Минске, Зеленский ответил обтекаемо. Отметив, что «от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе - зависит только от людей, которые вовлечены в Трехстороннюю контактную группу», добавил, что «слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно, особенно сейчас, это делать».

    Именно с этого момента Лукашенко начинает в чем-то напоминать Виктора Януковича - бывшего президента Украины, который под угрозой потери «мест кормления» боялся ответить жестко и адекватно. Его это, напомним, привело в Ростов. И если Александр Лукашенко продолжит держаться за свои хитрые планы, то рискует отправиться к нему в гости. 

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