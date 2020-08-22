Белорусская оппозиция не выбрала нового кандидата в президенты республики

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.

«Кандидат [от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии] пока не определен, об этом речи даже не может идти», – приводит слова Латушко РИА «Новости».

Перед выборами, по его словам, нужно решить две задачи. Во-первых, как считает политик, нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод. Во-вторых, необходимо, чтобы Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобы на уже проведенные выборы.

«Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», – подчеркнул Латушко.

Политик рассказал, что на допрос в Следственный комитет вызван еще один, третий член Координационного совета Белоруссии. Латушко не уточнил, о ком идет речь.

Член КС пояснил, почему писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не участвует активно в работе Координационного совета и не проявляет себя в публичном поле. «Пока ее здоровье не совсем позволяет активно участвовать в процессе. Дальше я бы не хотел комментировать», – заявил Латушко.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя символом борьбы за права белорусов, заверив, что не прекращает своей деятельности, и призвала своих сторонников не отступать.

Накануне представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Также баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком жалобы, в которых попросили не признавать результаты прошедших в республике выборов. При этом ЦИК Белоруссии не увидел оснований для пересчета голосов на выборах президента. Канопацкая обжаловала в Верховном суде республики отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов.

В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию, отправившись в Литву.

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