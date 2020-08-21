Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

Представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской подали в Верховный суд республики жалобу на решение Центризбирком об утверждении результатов президентских выборов.

«Жалоба подана. Решение о начале производства будет принято в течение 3 дней», – передает сообщение штаба Тихановской ТАСС.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Также баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком республики жалобы, в которых просят не признавать результаты выборов.

При этом ЦИК Белоруссии не увидел оснований для пересчета голосов на выборах президента.

Канопацкая обжаловала в Верховном суде республики отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов.