Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией

Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией, заявил член его президиума Павел Латушко.

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)», – цитирует РИА «Новости» Латушко.

По его словам, Россия остается стратегическим партнером Белоруссии, поэтому в Координационном совете оппозиции заинтересованы в хороших отношениях со всеми.

«Не было ни в преддверие, ни в ходе вчерашнего заседания и, я убежден, в последующем ни одного антироссийского лозунга и заявления. Мы четко продекларировали – будем следовать в реальной жизни этой позиции: Россия остается стратегическим партнером для нас, так же как и подобным партнером мы хотели бы сделать Европейский Союз», – сказал Латушко.

Также он заявил, что в последнее время ему поступают угрозы со ссылкой на «представителей КГБ» Белоруссии.

«За вчерашний день поступило порядка пяти угроз, различными способами, различными каналами довести эту информацию, в том числе о возможном применении в отношении меня жестокого задержания с применением силы», – заявил Латушко.

При этом член президиума КС обратил внимание, что на фоне продолжающихся угроз ему лично «никто никогда не предъявил ни одного удостоверения, не сделал официального заявления на этот счет».

Кроме того, Латушко заявил, что ему предлагали покинуть Белоруссию. При этом, ему было сказано, что лучший для него вариант – уехать за границу и координировать работу КС из-за рубежа, но он этого делает не планирует.

«Было предложено несколько вариантов – покинуть Беларусь и чартерным рейсом, и на дипломатическом транспорте, что является для меня удивительным – каким образом это можно осуществить нашим правоохранительным органам», – заявил он.

Ранее один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев в интервью газете ВЗГЛЯД не исключил «прерывания» членства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности. Также он рассказал, как оппозиция намерена действовать в случае своей победы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что у страны «советское, российское оружие». Если Белоруссия выйдет из ОДКБ, «да при такой антироссийской линии», это оружие «превратится в хлам в течение одного года».

Напомним, штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

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