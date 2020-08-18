Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС

Если Минск вступит в Евросоюз и НАТО, то Белоруссия будет уничтожена, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя программу оппозиционного штаба.

Он отметил, что оппозиция предлагает выйти из ОДКБ, закрыть на территории республики российские военные базы под Барановичами, передает БелТА.

«Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там – 90% – работают наши люди, получают соответствующую заработную плату. Выход из ОДКБ... Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года», – пояснил Лукашенко.

«Это оружие, советско-российское, все будет уничтожено. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думают, что дадут натовцы. Никто ничего не даст! Корячиться будут сами. Им это пофиг, вы дальше увидите», – добавил президент.

Он напомнил, что Украина «установила демократию уже, наверное, около 10 лет назад», но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. «Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну», – подчеркнул президент.

Также глава государства прокомментировал еще один пункт из программы оппозиции.

«Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор», – сказал Лукашенко.

Во вторник белорусский лидер заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.