Британскому банку разрешили не платить по долгу Вексельбергу из-за санкций США

Апелляционный суд Англии подтвердил решение нижестоящего суда, согласно которому британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту кипрской компании Lamesa Investments Limited российского бизнесмена Виктора Вексельберга.

В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму 30 млн фунтов (38 млн долларов), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга, передает РБК.

Апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом – Вексельбергом. Ранее такое же решение принял Высокий суд Англии и Уэльса.

«Данное решение подтверждает, что английские суды будут в соответствующих случаях исходить из того, что стороны включают в свои договоры подразумеваемое намерение учитывать риски применения вторичных санкций США», – сказали в юридической фирме Debevoise & Plimpton.

Ранее Вексельберг заявлял, что санкции США стали для него «тотальным жизненным кризисом».

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении 24 граждан и 14 компаний из России, в том числе под ограничения попали Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Олег Дерипаска, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие.