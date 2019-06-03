Вексельберг заявил о тотальном жизненном кризисе из-за санкций США

Бизнесмен Виктор Вексельберг в интервью американскому изданию Financial Times заявил, что санкции США стали для него «тотальным жизненным кризисом».

Вексельберг в интервью рассказал, что санкции оказали на него крайне негативное влияние, передает «Интерфакс».

«Для меня это тотальный жизненный кризис. Дело не в деньгах и не в бизнесе. Это моя личная ситуация. Для меня весь мир был возможностью. А теперь что я могу сделать?», – сказал бизнесмен.

Вексельберг добавил, что теперь факт российского происхождения, наличие финансового состояния и знакомство с президентом Владимиром Путиным уже достаточны для внесения в санкционные списки.

«Конечно, я встречался с Путиным. Но с ним много людей встречалось, и более регулярно, или имели больше тем для обсуждения с ним», – сказал бизнесмен.

Также он рассказал, что встречался с адвокатом американского лидера Дональда Трампа Майклом Коэном для получения билета на инаугурацию президента США. Вексельберг объяснил, что это была протокольная встреча.

Он пояснил, что пытался получить билет на церемонию через будущего министра торговли Уилбура Росса, поэтому пришлось обратиться к адвокату Трампа.

«Мистер Коэн попросил о встрече со мной, поскольку хотел знать, кто является его гостем, так как это [приглашение] было сделано через его канал», – пояснил Виксельберг.

В декабре 2018 года сообщалось, что подрядчик Пентагона, который претендовал на контракт по облачному сервису для хранения конфиденциальных военных данных, имеет тесное сотрудничество с фирмой, связанной с находящимся под санкциями главой группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.