Важнейшего подрядчика Пентагона заподозрили в связи с Вексельбергом

У технологической компании, которая претендует на контракт с Пентагоном на создание облачного сервиса для хранения конфиденциальных военных данных, обнаружилось тесное сотрудничество с фирмой, связанной с находящимся под санкциями главой группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.

Проект «Джедай», о котором идет речь, это облачное хранилище, в котором Пентагон собирается хранить в том числе ядерные коды. Такое облако нужно для оперативного доступа военных ко всем данным, но эксперты также утверждают, что есть опасность утечки информации. Теперь безопасность проекта еще до его реализации оказалась под угрозой, пишет Би-би-си.

По данным источников, Amazon Web Services (AWS) является очевидным лидером в конкурсе на создание такого облака. Но у фирмы есть тесные связи с C5 Group, с которой у них несколько совместных проектов облачных вычислений по всему миру, утверждает портал.

Основатель C5 Group – южноафриканец Андре Пиенаар. Утверждается, что у него есть тесные связи с Виктором Вексельбергом, который находится в списке санкций США за тесные связи с Владимиром Путиным, пишет Би-би-си.

Вексельберг подтвердил, что знает Пиенаара, который был управляющим в его бизнесе в Южной Африке. Таким образом, основатель C5 работал у Вексельберга, одновременно сотрудничая с Amazon Web Services, утверждает портал.

Сам Пиенаар опроверг работу на компанию Вексельберга, заявив, что только консультировал его по вопросу добычи полезных ископаемых. После этого, пишет Би-би-си, представитель Вексельберга изменил комментарий компании так, чтобы он соответствовал заявлению Пиенаара. Би-би-си из этого делает вывод, что стороны «до сих пор контактируют».

Также утверждается, что у дочки C5, компании C5 Razor Bidco, в 2015 году директором и основным акционером был Владимир Кузнецов, бывший директор по стратегии «Реновы». Кузнецов ранее представлял на мероприятиях Вексельберга, утверждает Би-би-си.

AWS и C5 Group отрицают, что тесно сотрудничают.

В сентябре ВВС США отказались от контракта на производство бомб для уничтожения подземных бункеров с американской компанией A. Finkl & Sons Co, связанной с Вексельбергом.