ВВС США отказались от контракта со связанной с Вексельбергом компанией

Министерство военно-воздушных сил США решило отказаться от контракта на производство бомб для уничтожения подземных бункеров с американской компанией, связанной с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом.

Против этой сделки выступила группа конгрессменов, которая в письме министру ВВС Хезер Уилсон от 27 июля указала, что «вызывает тревогу то, что контракт был заключен с компанией – дочерним предприятием конгломерата, владельцами которого являются иностранцы», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о чикагской металлургической фирме A. Finkl & Sons Co, материнской компанией которой является швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach AG, частично принадлежащий Вексельбергу. По информации Bloomberg, на 31 июля российский бизнесмен через Liwet Holding AG владел 11,34% компании и еще 1,25% – через Renova Innovation Technologies Ltd.

Уточняется, что об отказе от сделки стало известно из письма, направленного министерством ВВС США главному контрольно-ревизионного органу Конгресса США – Управлению по подотчетности правительства (УПП). В уведомлении без упоминания Вексельберга сказано, что A. Finkl & Sons подпадает под критерии американской компании, находящейся под иностранным контролем или влиянием, и «не соответствует требованиям для заключения с ней сделки».

Уведомление о прекращении контракта направлено в A. Finkl & Sons 30 августа. Сумма контракта с компанией составляла 419,6 млн долларов.

В августе на Кипре из-за американских санкций были заморожены счета Вексельберга.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении 24 граждан и 14 компаний из России. Под новые ограничения попали глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, предправления ВТБ Андрей Костин, совладелец En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие.