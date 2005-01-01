На счетах Вексельберга в Швейцарии заблокировали 1 млрд франков

Около 1 млрд франков или 1,013 млрд долларов на личных счетах попавшего в санкционный список минфина США российского миллиардера Виктора Вескельберга заблокировали банки Швейцарии, пишут СМИ.

Как передает Forbes, швейцарские банки заблокировали на личных счетах председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга около 1 млрд франков. По данным издания, заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer.

Как пишет швейцарская газета Schweiz am Wochenende, российский олигарх намерен подать на банки в суд, при этом против сотрудников банков, ответственных за принятие решения о блокировке, могут быть выдвинуты и уголовные обвинения.

Партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян заявил Forbes, что считает маловероятным нарушение банками швейцарского законодательства.

«Они сначала получат 20 заключений юристов и только потом предпримут какое-то действие», – сказал Агабалян.

Также он добавил, что большинство швейцарских банков «ведут активную деятельность и располагают соответствующими активами на территории США, а следовательно, риск утраты ими своих активов достаточно велик».

Как отметил преподаватель кафедры международного права МГУ имени Ломоносова и эксперт по санкциям Сергей Гландин, у Вексельберга есть шансы выиграть суд в Швейцарии, но не взыскать с банков сколько-нибудь значимую компенсацию.

«Банки обложатся экспертными заключениями видных экономистов и юристов и смогут доказать суду, что несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами, отключением от долларовой системы и в конечном итоге – выживанием», – пояснил Гландин.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении 24 граждан и 14 компаний из России. Под новые ограничения, наряду с Вексельбергом, попали предправления ВТБ Андрей Костин, совладелец En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие. Гражданам США запрещается вести бизнес с юридическими и физическими лицами, включенными в санкционные списки.

После попадания в санкционный список Вексельберг снизил менее чем до 50% свою долю в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer – акции выкупили представители концерна. Причиной этого «Ренова» тогда назвала желание «cвести к минимуму препятствия в бизнесе Sulzer». По итогам сделки за компанией Вексельберга тогда остался пакет акций Sulzer в размере 48,83%. До ее заключения доля компании составляла 63,42%. 19 апреля швейцарский концерн оценил одномоментный эффект от санкций США примерно в 10 млн франков (около 10 млн долларов).