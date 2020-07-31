Для сестер Хачатурян запросили запрет на участие в публичных мероприятиях

Гособвинение просит Мосгорсуд продлить на шесть месяцев меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, а также запретить им участвовать в публичных мероприятиях, сообщил источник.

«Сейчас в ходе досудебной подготовки представитель гособвинения попросил Мосгорсуд на шесть месяцев продлить Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, прокуратура дополнительно просит суд запретить девушкам участие в публичных массовых мероприятиях», – передает ТАСС сообщение источника.

Один из адвокатов девушек Алексей Липцер подтвердил данную информацию. По его словам, защита Хачатурян возражает против ходатайства прокуратуры и просит изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в отношении сестер была избрана мера в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользование интернетом, общение друг с другом, с участниками процесса, а также со СМИ.

Кроме того, в суде сообщили, что 3 августа будет принято решение о суде присяжных, на которых настаивала защита, для двух старших сестер Хачатурян.

«Суд вынесет решения по всем ходатайствам 3 августа», – передает РИА «Новости» сообщение суда. При этом изначально ожидалось, что это может произойти сегодня.

Младшую сестру 5 августа начнут судить в Бутырском суде Москвы, однако колония ей не грозит. Экспертиза признала ее невменяемой на момент совершения преступления. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору.

В начале июля стало известно, что дело решили рассматривать в закрытом режиме.