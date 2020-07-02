Дело сестер Хачатурян решили рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело сестер в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми», передает ТАСС.

Он отметил, что дело младшей сестры в случае утверждения постановления о назначении ей мер медицинского характера «тем более» будет рассмотрено в закрытом режиме.

«Но обвинительное не утверждено, так что дело может вернуться в следственные органы во второй раз», – уточнил источник.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома.

Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.