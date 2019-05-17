Стало известно о расстройстве личности отца сестер Хачатурян

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

«В данный момент могу лишь сказать, что Михаил Хачатурян по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы был признан вменяемым, но также было выявлено определенное расстройство личности. Более подробной информацией мы поделимся позже на пресс-конференции, которую вскоре планируем организовать», – пояснил Липцер, передает РИА «Новости».

Ранее защитник сообщал, что против Михаила Хачатуряна могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

Напомним, тело отца семейства Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.