Против отца сестер Хачатурян могут завести уголовное дело посмертно

Против отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, могут возбудить уголовное дело за действия сексуального характера за действия сексуального характера в отношении дочерей, сообщил адвокат одной из подозреваемых Алексей Липцер.

«Нет точной информации, заведено уголовное дело или нет, но речь об этом шла, это планировалось следствием, что материал в отношении него будет выделен (в отдельное производство)», – сообщил Липцер, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что следствие пришло к выводу о возможности возбуждения такого дела после проверки, проведенной в рамках уголовного дела, показаний девушек и допроса других свидетелей.

«Квалификация, помимо «педофилии», может быть разная – «принуждение к действиям сексуального характера», «изнасилование», «действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Следствие должно само прийти к выводу, по какой статье квалифицировать», – заключил адвокат.

Напомним, тело отца семейства Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.