Обвинение сестрам Хачатурян обязали переквалифицировать на самооборону

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

Пограничный Ивангород много раз переходил из рук в рукиФото: общественное достояние
430 лет назад, 30 января (7 февраля по новому стилю) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России. Подробности...
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План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Палестину – с президентом Махмудом АббасомФото: Михаил Метцель/ТАСС
Дональда Трампа, наверное, не зря подозревают в работе на Владимира Путина. Обнародованный им план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...

Скучаю по временам, когда нас бомбили

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
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Отцов поставили на одну ступеньку с хомячками

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Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...
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              Обвинение сестрам Хачатурян обязали переквалифицировать на самооборону

              30 января 2020, 23:59

              Текст: Антон Никитин

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              Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования», сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

              «Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего», – приводит слова адвоката ТАСС.

              «В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, – прокомментировал защитник выводы Генеральной прокуратуры. – Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

              Адвокат Мари Давтян в свою очередь сообщила, что, согласно постановлению Гриня, при квалификации действий обвиняемых следствием не были в полном объеме учтены выводы экспертов Сербского, из которых следует, что в день совершения преступления у Марии, Крестины и Ангелины возникло психическое расстройство и развилась защитно-оборонительная реакция на действия отца, «что ограничило их способность в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими».

              «При этом, отмечает прокуратура, выявленное у сестер Хачатурян психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна и расценивается, как причинившее тяжкий вред здоровью», – пояснила она. По ее словам, согласно показаниям экспертов – психиатра и психолога, – все три сестры воспринимали обстановку в семье, как угрожающую их жизням и здоровью. «Их эмоциональное состояние характеризовалось ощущением бессилия, унижения и безысходности», – напомнила Давтян.

              По словам адвоката младшей сестры Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, Гринь в своем постановлении резюмирует, что собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий девушек как убийство. «В постановлении есть ссылка на разъяснения Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, в частности, истязанием, а право на необходимую оборону в этом случае сохраняется до момента окончания такого посягательства», – уточнил защитник.

              «В отношении моей подзащитной замгенпрокурор дополнительно отметил, что не является бесспорным и утверждение следствия об участии Крестины в причинении смерти отцу, поскольку он сделан лишь на основании ее первоначальных показаний и сестер без учета данных с камер наружного наблюдения, иных материалов дела и экспертной оценки психического состояния обвиняемых, – отметил адвокат Крестины Алексей Липцер. – В связи с этим, прокуратура вернула дело для устранения допущенных нарушений закона и надлежащей оценки собранных доказательств».

              При этом, по словам адвокатов, следователь обжаловал данное постановление бывшему Генпрокурору Юрию Чайке, «однако в жалобе было отказано с указанием, что мотив совершения преступления и конечной цели посягательства должным образом не проверен». Защита напомнила, что замгенпрокурора Гринь курировал надзор над следствием и изучал уголовные дела следственных органов федерального уровня перед направлением их в суд.

              Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

              14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

              В конце декабря было решено, что сестрам Хачатурян не будет продлеваться мера пресечения в виде запрета покидать дом в определенные часы.


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