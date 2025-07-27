Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Карл III отправил дружеское послание и странный подарок Оззи Осборну в 2003 году
Британский король Карл III (тогда еще принц Чарльз) отправил трогательное послание и совершенно неуместный подарок Оззи Осборну в 2003 году, когда лидеру группы Black Sabbath потребовалась операция из-за серьезной травмы.
Король послал бирмингемскому рокеру подарок с пожеланием скорейшего выздоровления после аварии на квадроцикле в 2003 году, пишет журнал ОК.
Осборн, который бросил пить после долгих лет алкоголизма, рассказал о подарке монарха в интервью New York Post в 2022 году, отметив, что британский монарх очень хороший человек, который всегда относился к музыканту с величайшим уважением.
«На самом деле, когда я попал в аварию на квадроцикле, он прислал мне бутылку скотча…», – признался тогда Осборн.
Недавно жена Оззи Шэрон рассказала, что король даже отправил ее мужу открытку с трогательным посланием: «Когда мой муж лежал в больнице, он подписал ему открытку. Он ровесник Оззи, так что он все понимает. И он написал: «Пока у нас все хорошо, а это всего лишь временные трудности».
В 2003 году Оззи едва не погиб, катаясь на квадроцикле по своему участку в Бакингемшир. После того, как его доставили в больницу, выяснилось, что у него перелом шейного позвонка, ключицы и шести ребер. Оззи перенес операцию по на ключице, которая давила на крупную артерию и нарушала кровоснабжение руки. В том же году у него диагностировали легкую форму болезни Паркинсона.
В последние годы его здоровье Осборна значительно ухудшилось: за последние пять лет он перенес семь операций, включая четвертую операцию на позвоночнике два года назад.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, легендарный «крестный отец хэви-метал-музыки» Оззи Осборн скончался через несколько недель после выступления на прощальном концерте в Бирмингеме, где, восседая на троне, он благодарил поклонников за верность ему и музыке.
Его не менее легендарный друг Элтон Джон назвал Оззи Осборна легендой в пантеоне рок-богов.