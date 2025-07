Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме

Прощальный концерт Оззи Осборна в Бирмингеме продлился более 10 часов

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает The Independent, выступление прошло на стадионе «Вилла Парк» и стало частью масштабного благотворительного шоу Back to the Beginning. Шоу длилось около 10 часов и собрало тысячи поклонников со всего мира, пишет ТАСС.

Оззи Осборн, которому сейчас 76 лет, исполнил свои сольные хиты, включая I Don't Know, Mr Crowley, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home, а затем воссоединился на сцене с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом для исполнения классики Black Sabbath. Во время концерта Осборн сидел на троне из-за травмы позвоночника. По завершении выступления музыканта поздравили тортом и фейерверками.

В рамках шоу выступили такие группы, как Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira. Музыкальным директором вечера стал Том Морелло из Rage Against the Machine, который назвал мероприятие «величайшим метал-шоу» в истории. Также были собраны две супергруппы, участники которых исполнили хиты Осборна и знаковые треки других рок-коллективов.

Ведущим концерта выступил Джейсон Момоа, а в перерывах транслировались видеопослания от знаменитостей, включая Элтона Джона и Мэрилина Мэнсона. Как уточняет издание, шоу принесет Бирмингему около 20 млн фунтов, а средства будут направлены на помощь людям с болезнью Паркинсона и тяжелобольным детям. Билеты на концерт были распроданы менее чем за полчаса. Из-за ажиотажа организаторы устроили онлайн-трансляцию концерта, которая шла с задержкой в два часа. Стоимость трансляции составила 25 фунтов (34 доллара) без учета сервисных сборов. По информации The Independent, только за первые пару часов шоу этой опцией воспользовались более 250 тыс. человек.

Black Sabbath, основанная в 1968 году в Бирмингеме, считается одной из самых влиятельных групп в истории рока, а Осборн – признанной легендой. В 2023 году он завершил гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем, но решил проститься со сценой именно в родном городе.

В феврале жена Оззи Осборна рассказала, что вокалист Black Sabbath больше не может ходить, но его голос остался в прежнем состоянии, несмотря на болезнь Паркинсона.

