Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Стало известно о последнем концерте Оззи Осборна с Black Sabbath в июле
Стало известно о предстоящем последнем концерте Black Sabbath с Оззи Осборном
Жена Оззи Осборна рассказала, что вокалист Black Sabbath больше не может ходить, но его голос остался в прежнем состоянии, несмотря на болезнь Паркинсона.
Как передает ТАСС, жена Оззи Осборна Шэрон Осборн поделилась с газетой The Sun, что легендарный вокалист Black Sabbath потерял возможность ходить из-за болезни Паркинсона, но его голос по-прежнему в отличной форме. Она отметила, что болезнь прогрессирует и затрагивает различные части тела, включая ноги, однако голос остается неизменным.
В интервью радиостанции Sirius XM сам Осборн подтвердил, что передвигается в инвалидном кресле, но сохраняет оптимизм. Музыкант поделился, что, несмотря на жалобы касательно трудностей с передвижением, он чувствует себя счастливым, что дожил до 2025 года. Он отметил, что многие не достигли и половины того, что сделал он, прежде чем умереть.
Шэрон Осборн также объявила, что 5 июля Black Sabbath выступит в оригинальном составе впервые за последние 20 лет. Она подчеркнула, что для Оззи это будет последним выступлением, и он воспринимает эту возможность с большой эмоциональностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет решила выступить в оригинальном составе, экс-гитариста Оззи Осборна подстрелили в США, а сам Оззи Осборн ранее разочаровался в этой стране.