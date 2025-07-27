Конгрессвумен извинилась перед американцами за траты их денег правительством

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня все мои поправки о сокращении на 1,6 млрд долларов иностранной помощи из нашего оборонного бюджета провалились, потому что и республиканцы, и демократы отказываются прекратить отправлять ваши с трудом заработанные налоговые деньги в зарубежные страны», – написала Грин в соцсети Х.

Она расписала, что, например, 118 млн долларов было выделено зарубежным странам на ликвидацию последствий стихийных бедствий, таких как наводнения, которые еще даже не случились. Еще 15 млн долларов – на просветительскую работу по борьбе со СПИДом для солдат в Африке. А также поправка об отзыве миллионов долларов на финансирование Украины, она тоже провалилась.

«У нас 37 трлн долларов долга, и Конгресс никогда не сможет решить эту проблему, потому что он никогда не остановит безумные, неконтролируемые расходы, которые разгоняют инфляцию и делают вашу жизнь недоступной», – отметила конгрессвумен.

В интервью видеохостингу Rumble Тейлор Грин добавила, что Конгресс также одобрил по 500 млн долларов для Иордании, Израиля и Тайваня.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США объявили о выделении Филиппинам не менее 3 млрд филиппинских песо (60 млн долларов) для поддержки проектов в энергетике, морской сфере и экономическом развитии.