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    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 05:21 • Новости дня

    Конгрессвумен извинилась перед американцами за траты их денег правительством

    Tекст: Ирма Каплан

    Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин извинилась перед американцами за безуспешную попытку образумить республиканцев и демократов, которые не могут остановиться в оголтелой растрате их денег за рубежом.

    «Сегодня все мои поправки о сокращении на 1,6 млрд долларов иностранной помощи из нашего оборонного бюджета провалились, потому что и республиканцы, и демократы отказываются прекратить отправлять ваши с трудом заработанные налоговые деньги в зарубежные страны», – написала Грин в соцсети Х.

    Она расписала, что, например, 118 млн долларов было выделено зарубежным странам на ликвидацию последствий стихийных бедствий, таких как наводнения, которые еще даже не случились. Еще 15 млн долларов – на просветительскую работу по борьбе со СПИДом для солдат в Африке. А также поправка об отзыве миллионов долларов на финансирование Украины, она тоже провалилась.

    «У нас 37 трлн долларов долга, и Конгресс никогда не сможет решить эту проблему, потому что он никогда не остановит безумные, неконтролируемые расходы, которые разгоняют инфляцию и делают вашу жизнь недоступной», – отметила конгрессвумен.

    В интервью видеохостингу Rumble Тейлор Грин добавила, что Конгресс также одобрил по 500 млн долларов для Иордании, Израиля и Тайваня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США объявили о выделении Филиппинам не менее 3 млрд филиппинских песо (60 млн долларов) для поддержки проектов в энергетике, морской сфере и экономическом развитии.

    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

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    25 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни обсудить с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом организацию их возможной встречи в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи лидеров по вопросу Украины в Стамбуле, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, он рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом уже на этой неделе.

    Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может пройти в Пекине, если Трамп приедет в Китай в сентябре.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 09:00 • Новости дня
    Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие Украине три года назад

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз должен был покрыть все расходы на американское вооружение для Киева еще три года назад, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне заявил, что между Вашингтоном и Евросоюзом было заключено соглашение, согласно которому Европа должна оплачивать 100% стоимости военного оборудования, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Евросоюз получает это вооружение, после чего распределяет его, и основная часть поставок идет на Украину. «Честно говоря, так должно было произойти три года назад», – заявил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Киеву будут осуществляться за счет Евросоюза, а США рассматривают передачу 17 комплексов Patriot.

    Трамп усомнился, что Киев потратил все полученные от США средства на закупку оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал разъяснить механизм замещения американского вооружения для Украины.

    СМИ сообщили, что Украина сможет получить первую установку Patriot лишь весной 2026 года.

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    25 июля 2025, 05:20 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил, что «Трамп не хочет разговаривать»

    Президент Бразилии Лула да Силва заявил о нежелании Трампа «разговаривать»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп «не хочет разговаривать», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии в штате Минас-Жерайс.

    «Трамп не хочет разговаривать, иначе он бы позвонил мне», – приводит слова президента Бразилии РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сенатор от штата Баия Жак Вагнер сообщил, что бразильская делегация сенаторов планирует посетить США в конце недели для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

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    25 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    L'Express рассказала о действиях Трампа после ультиматума России

    L'Express сообщила о нежелании Трампа вводить санкции против России после ультиматума

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп, по мнению западных аналитиков, не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума по конфликту на Украине, сообщает издание L'Express.

    Авторы материала отмечают, что Трамп, по их мнению, привык выбирать сильную сторону в международных вопросах. «Опасаться стоит только того, что после 50-дневного ультиматума главы Белого дома по украинскому конфликту не последует никаких санкций в сторону России», – говорится в публикации, передает RT.

    Также сообщается, что американский президент может вновь «провалиться» в отношениях с Владимиром Путиным, если не реализует свои угрозы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Hill подчеркнула, что Россия сохраняет цели спецоперации на фоне угроз Трампа.

    МИД России отметил, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.


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    24 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    Белый дом: Трамп хочет сам решать вопрос по санкциям против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп желает принимать все решения по возможным рестрикциям в отношении России сам, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Трамп поддерживает тесную связь по вопросу санкций против России с сенаторами, в том числе с Линдси Грэмом (в списке террористов и экстремистов в России), заявила Ливитт, передает ТАСС.

    «Но президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт [между Россией и Украиной] с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой», – добавила она.

    Ранее госдеп сообщал, что США могут изменить установленный ранее дедлайн по новым антироссийским санкциям, если ситуация на Украине изменится.

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    24 июля 2025, 06:28 • Новости дня
    FT объяснила влиянием Рубио жесткую позицию Трампа в отношении к России
    FT объяснила влиянием Рубио жесткую позицию Трампа в отношении к России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Когда-то он был знаменосцем «мягкой силы» США, а теперь наносит удар по дипломатическому аппарату правительства, и, по мнению критиков, ничто в его политической карьере до сих пор не подготовило их к такому развитию событий, пишет FT о госсекретаре США Марко Рубио.

    «Метаморфозы, происходящие с Рубио, отражают то, как изменилось представление Америки о своем месте в мире при президенте Дональде Трампе. Страна, которая была стержнем послевоенного международного порядка, впала в изоляционизм под лозунгом «Америка прежде всего», характеризующийся пренебрежением к многосторонним институтам и традиционным союзникам, а также сугубо прагматичным подходом Трампа к внешней политике», – пишет Financial Times (FT).

    Газета пишет, что именно Рубио ответственен за увольнения и кадровые метаморфозы в Госдепартаменте, он же фактически закрыл радиостанцию «Голос Америки» и все дальше удалялся от принципов, которые когда-то отстаивал.

    Будучи сенатором, Рубио был ярым сторонником американской помощи за рубежом, давних альянсов Вашингтона и силы американской дипломатии как фактора добра в мире, отмечает FT.

    Однако с тех пор он проникся идеологией Трампа с ее изоляционизмом, нетерпимостью к иностранной помощи и стремлением резко сократить федеральную рабочую силу, все резко изменилось.

    В свою очередь, союзники утверждают, что в ключевых моментах Рубио удивительно последователен.

    «По их словам, он не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, влияя на Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла», – сказано в статье.

    Один из друзей Рубио и его бывший помощник заявил: что касается Китая, России, Украины и Ирана, то мы видим, как американская внешняя политика обретает новые силы, а роль Америки в мире восстанавливается. Во многом это происходит благодаря консультациям на высоком уровне, которые госсекретарь ежедневно проводит с президентом и остальными членами администрации, сказал он.

    FT указывает на то, что человек, которого Трамп высмеивал, называя «маленьким Марко», во время праймериз Республиканской партии в 2016 году, теперь, пожалуй, является самым влиятельным министром в правительстве США.

    Помимо должности госсекретаря, он также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, исполняющего обязанности администратора Агентства США по международному развитию и исполняющего обязанности главы Национального управления архивов и документации, напоминает газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

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    24 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    Колумбийский университет обязали выплатить 220 млн долларов за дискриминацию евреев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийский университет в Нью-Йорке выплатит 200 млн долларов штрафа и 20 млн долларов компенсации сотрудникам-евреям за нарушение федерального закона о дискриминации, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Колумбийский университет в Нью-Йорке выплатит 200 млн долларов штрафа государству США и 20 млн долларов компенсации сотрудникам-евреям, подвергшимся дискриминации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Трамп заявил: «Рад сообщить, что администрация Трампа достигла исторического соглашения с Колумбийским университетом. Он согласился выплатить штраф в размере 200 миллионов долларов правительству США за нарушение федерального закона, а также более 20 миллионов долларов своим сотрудникам-евреям, которые подверглись незаконным преследованиям и притеснениям».

    По словам Трампа, университет также обязался свернуть все программы разнообразия, равенства и инклюзивности, заменив их системой отбора студентов исключительно по личным заслугам. Он уточнил, что подобные меры коснутся и других университетов, которые уличат в аналогичных нарушениях.

    Напомним, весной 2024 года американские университеты охватила волна пропалестинских протестов, связанных с военным конфликтом в секторе Газа. Акции сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и требованиями прекратить поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали проверку Северо-Западного университета из-за подозрений в дискриминации евреев. Волну ненависти к евреям в США отметили не только на территории университетов, но и за их пределами. Американские университеты рискуют потерять около 1 млрд долларов в результате протестов и инцидентов, связанных с антисемитизмом.

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    24 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Республиканцы использовали угрозу импичмента Трампу для мотивации избирателей

    Tекст: Денис Тельманов

    Партия республиканцев вознамерилась использовать возможность импичмента Дональду Трампу как инструмент для консолидации электората на выборах в 2026 году.

    Республиканцы планируют привлечь избирателей на промежуточных выборах в 2026 году, утверждая, что в случае победы демократов последует новый импичмент Дональду Трампу, сообщает NBC.

    По данным источника телеканала, лоялистам Трампа будет направлено послание о необходимости защитить любимого кандидата, проголосовав за республиканцев, чтобы не дать демократам получить контроль над палатой представителей.

    Один из высокопоставленных республиканских стратегов заявил, что угроза импичмента Трампу «станет подтекстом всего, что мы делаем, вне зависимости от того, будет ли это озвучено публично или нет». При этом NBC отмечает, что демократы не собираются делать ставку на процедуру импичмента, считая ее проигрышной тактикой.

    По их мнению, предыдущие попытки импичмента не только не лишили Трампа власти, но и не нанесли ему политического вреда. В апреле портал Axios сообщал, что советники Трампа разрабатывают стратегию на случай возможного импичмента, если демократы получат большинство в палате представителей в следующем году.

    С одной стороны, демократы сталкиваются с давлением со стороны собственных избирателей, требующих решительных действий против Трампа. С другой стороны, часть политтехнологов полагает, что умеренная позиция может помочь завоевать доверие центристов, поддержавших Трампа на выборах 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США был обнародован отчет директора Национальной разведки Тулси Габбард о фейках о «вмешательстве России в американские выборы».

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о наличии «неопровержимых доказательств» фабрикации и политизации разведданных командой Барака Обамы после победы Дональда Трампа в 2016 году.

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за противодействия обеих партий и недостаточной поддержки среди демократов.

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    26 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.

    Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.

    Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.

    Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.

    Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.

    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.

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    26 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Шотландии прошли массовые протесты против визита Трампа

    Стало известно о протестах в Эдинбурге и Абердине против Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители Эдинбурга и Абердина в Шотландии устроили протестные акции против приезда президента США Дональда Трампа, сопровождая демонстрации яркими перформансами.

    Сотни участников собрались выразить несогласие с визитом президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает РИА «Новости». В центре Абердина демонстранты использовали баннеры с критикой Трампа, а один из протестующих вышел в маске из папье-маше с его лицом. Отмечается, что некоторые участники митинга также выступили в поддержку Палестины.

    Телеканал отмечает повышенные меры безопасности в округе Саут-Эршир, где Трамп остановился на территории гольф-курорта. Военные и полиция патрулировали район, ожидая возможных протестных выступлений не только в Абердине и Эдинбурге, но и в Глазго, а также у гольф-клубов «Тернберри» и «Мени».

    В пятницу Дональд Трамп начал частный пятидневный визит в Шотландию, что стало его первым приездом в Британию после инаугурации. Он планирует посетить свои два гольф-клуба и открыть третий, а также провести неформальную встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером. В сентябре Трамп намерен совершить официальный государственный визит в Британию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Дональда Трампа во время его визита в Британию. А Politico сообщило о напряженности в Евросоюзе накануне встречи с Трампом.

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    26 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Таиланда и Камбоджи «немедленно встретиться»

    Трамп заявил о готовности Таиланда и Камбоджи немедленно обсудить перемирие

    Tекст: Вера Басилая

    Таиланд и Камбоджа согласились срочно провести переговоры о перемирии, после чего могут возобновиться обсуждения торговых соглашений с США, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Таиланд и Камбоджа выразили желание незамедлительно обсудить соглашение о прекращении огня. Он добавил, что только после остановки боевых действий возможен возврат к торговым переговорам с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стороны уже договорились о скорой встрече и начале диалога по перемирию. По его словам, после выполнения этого условия США будут готовы рассмотреть возможность возобновления обсуждения торговых соглашений с Бангкоком и Пномпенем.

    Ранее боевые действия в приграничном регионе были временно приостановлены из-за сильных дождей, передает ТАСС.

    Однако, несмотря на ухудшение погодных условий, армейские подразделения обеих стран продолжили удерживать ранее занятые позиции.

    Трамп сообщил о проведении переговоров с лидером Камбоджи и Таиланда по вопросу перемирия.

    Министерство обороны Камбоджи заявило, что вооруженные силы Таиланда наступили вглубь страны.

    Напомним, Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи на фоне спора вокруг священных зданий и символов.

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    26 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Трамп обсудил с премьером Камбоджи прекращение конфликта с Таиландом

    Трамп сообщил о переговорах с лидером Камбоджи и Таиланда по перемирию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом, а также намерен позвонить исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи по вопросу прекращения конфликта с Таиландом, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой – о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует», – заявил Трамп.

    По словам Трампа, он сделал аналогичный призыв к таиландским властям, чтобы стороны прекратили боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что намерен добиться завершения вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом.

    В своих сообщениях Трамп выразил надежду на скорое урегулирование ситуации и восстановление мира в регионе. Подробностей о реакции лидеров Камбоджи и Таиланда на обращения Трампа пока не приводится.

    Ранее Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи из-за спора вокруг священных зданий и символов.

    Боевые действия начались в районе «Золотого треугольника» и распространились на 300 км западнее, причем обе стороны используют ствольную артиллерию, РСЗО «Град» и авиацию.

    Минобороны Камбоджи заявило о наступлении тайской армии вглубь страны.

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    27 июля 2025, 03:01 • Новости дня
    В Китае назвали «знаменательным достижением» расширение трассы М-12 в России

    Tекст: Ирма Каплан

    В середине июля президент России Владимир Путин на церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    Власти Китая в течение суток отреагировали на заявление России, высказав одобрение фразой, которую китайский портал 163.com счел зашифрованным посланием американскому президенту, который стал угрожать России 100-процентными пошлинами.

    «Китай отреагировал на удивление быстро. В течение 24 часов Министерство иностранных дел назвало это «знаменательным достижением». Как можно так назвать строительство дорог? Речь явно идет о строительстве наземной  «антиамериканской линии жизни»! Шаг Путина был очень дальновидным», – говорится в статье.

    В материале подчеркнули, что маршрут М-12 пролегает напрямую к границе Китая, Казахстана, Монголии и Северной Корее, сокращая время движения из Москвы в Пекин с одного-двух месяцев по морю до 12-24 дней. Он снижает расходы на 40% и полностью исключает водные пути, контролируемые Западом, что существенно отражается на логистике.

    Таким образом, российский лидер в ответ на угрозы, требования и недружественные выпады стран Запада молчит и предъявляет реализованные проекты, один значительнее другого.

    «Молчание Путина говорит красноречивее любого дипломатического заявления: в новых международных отношениях молчание порой является самым сильным выражением», – отмечается в материале.

    В заключение делается вывод о том, что России уже не вернуться за покерный стол на равных с Китаем и США. Остается выстраивать свою позицию между двумя полюсами – Китаем и США – в поисках наибольшего жизненного пространства.

    Как писала 16 июля газета ВЗГЛЯД, Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Он также рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР.


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    27 июля 2025, 04:50 • Новости дня
    Telegraph назвала темой переговоров Трампа и Стармера установление мира в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Шотландии в понедельник потребует от американского лидера Дональда Трампа ответа на вопрос, можно ли сделать что-то большее для прекращения войны в Газе.

    «Призыв премьер-министра Стармера к обеспечению прекращения огня в анклаве повышает риск столкновения с президентом США, который заявил, что ХАМАС не хочет мира», – пишет Telegraph.

    Как сообщает газета, переговоры Трампа и Стармера один на один будут посвящены тому, как британцы и американцы могут извлечь выгоду из торговой сделки между Великобританией и США, заключенной в мае. Ожидается, что также политики обсудят дальнейшую поддержку Украины.

    Но ожидается и то, что премьер-министр Британии попытается разведать дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения «срочного» прекращения огня в Газе. Он подтвердит свою поддержку возвращения оставшихся 50 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и готовность Британии эвакуировать тяжелобольных детей из сектора Газа.

    Ранее Стармер заявлял, что Британия работает с Иорданией над планом доставки гуманитарной помощи в анклав по воздуху, чтобы «положить конец массовому голоду в Газе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Эдинбурга и Абердина в Шотландии устроили протестные акции против визита президента США Трампа, сопровождая демонстрации яркими перформансами.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа, отметив, что никакого голода в анклаве нет, а страшные истории о смертях детей и взрослых без еды – коварные выдумки лидеров ХАМАС.

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