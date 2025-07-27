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В деле министра транспорта Челябинской области Нечаева появились новые фигуранты
По делу о растрате в особо крупном размере с участием директора «Технопарка» Александра Зырянова и министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева появились три новых фигуранта, сказано в судебном акте.
«По настоящему уголовному делу, возбужденному по обвинению в особо крупной растрате, фигурируют еще трое обвиняемых», – приводит ТАСС выдержку из документа.
До этого, 21 февраля, Мещанский суд Москвы арестовал директора «Технопарка» Александра Зырянова. В тот же день суд принял решение о заключении под стражу Алексея Нечаева, ранее задержанного сотрудниками ФСБ.
Также арестованы Дмитрий Микулик и Константин Зарипов, а заместителю гендиректора компании «РС групп» Екатерине Краснихиной суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Все пятеро, включая новых фигурантов, обвиняются по части 4 статьи 160 УК России – растрата в особо крупном размере.
Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области задержали новых фигурантов по делу министра Нечаева.