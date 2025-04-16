Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу министра Нечаева
Оперативники задержали сотрудников миндортранса Челябинской области по делу Нечаева
В Челябинской области задержали троих сотрудников миндортранса и экс-директора дорожного подрядчика в рамках дела о присвоении, в котором фигурирует министр Алексей Нечаев.
В Челябинской области задержаны трое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также бывший директор крупного дорожного подрядчика, сообщает РИА «Новости». Оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о присвоении средств, в котором фигурирует министр Алексей Нечаев.
Задержанными оказались первый заместитель начальника правового управления Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий заместитель начальника правового управления Ирина Клементьева, а также экс-директор ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. Сотрудники ФСБ провели обыски в местах работы и проживания фигурантов, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.
Пресс-служба регионального управления ФСБ подтвердила факт проведения следственно-оперативных действий. Как сообщалось ранее, 21 февраля Мещанский суд Москвы арестовал по делу о растрате министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и других фигурантов, включая его предшественника Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова.
Задержание Нечаева состоялось 19 февраля. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ. Министра доставили в Москву для избрания меры пресечения, аналогичные обвинения предъявлены и другим причастным к делу.