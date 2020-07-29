США начали вывод военных из Германии

Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. военных, минобороны США намерено как можно скорее передислоцировать военнослужащих в Европе, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, <...> около 6,4 тыс. будут возвращены домой», – цитирует Эспера ТАСС.

Порядка 5,6 тыс. из 11,9 тыс. военнослужащих будут направлены в Италию и Бельгию.

Глава Пентагона отметил, что США не планируют на данный момент перебрасывать часть военных из Германии в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эспер добавил, что Пентагон в будущем может дислоцировать дополнительные силы в Польше и в странах Балтии.

По данным Wall Street Journal, Пентагон решил перевести 9,5 тыс. военных из Германии в Италию и Бельгию. При этом штаб Европейского командования ВС США будет перенесен из Германии в Бельгию, передает РИА «Новости».

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

1 июля Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.