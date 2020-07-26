Катер с женским экипажем показали на Дне ВМФ в Севастополе

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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

Греческая церковь не нашла иных защитников, кроме СШАФото: White House/Shea Craighead
Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...

Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Да, все требования

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              Катер с женским экипажем показали на Дне ВМФ в Севастополе

              26 июля 2020, 15:33

              Текст: Евгения Шестак

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              Жителям и гостям Севастополя в День Военно-морского флота (ВМФ) показали первый в России боевой катер с женским экипажем, а также старейшее судно флота «Коммуна».

              На параде кораблей в городе, где расположена главная база Черноморского флота (ЧФ), была продемонстрирована новейшая техника и старейшее действующее судно ВМФ России, передает ТАСС

              Сперва в День ВМФ прошла церемония возложения цветов к мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов. После этого командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников проехал на катере мимо ряда кораблей и поздравил экипажи с праздником. 

              В строю представлен один из новейших кораблей флота тральщик «Иван Антонов», оснащенный ракетной системой «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Вышний Волочек», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», а также пограничный сторожевой корабль пограничного управления ФСБ России «Аметист».

              Также в центре бухты стояло старейшее во всем Военно-морском флоте России судно «Коммуна», которое в этом году отпраздновало 105 лет со дня поднятия флага, но до сих пор активно участвует в учениях и спасательных операциях на море. 

              Еще одной ежегодной является историческая часть праздника. В Севастопольскую бухту вошли учебный парусник «Херсонес». На сцене, построенной на воде около Памятника затопленным кораблям, прошли театрализованные постановки – поднялись прославленные полководцы Александр Суворов и Федор Ушаков, императрица Екатерина II, по указу которой заложены Севастополь и Черноморский флот, и граф Потемкин, организовавший для нее поездку в Крым. 

              Также в этом году впервые по водам Севастопольской бухты прошел морской «Бессмертный полк». Техническую программу военно-спортивного праздника открыли корабль на воздушной подушке «Самум» и современные катера Крымской военно-морской базы, в небе пролетели вертолеты Ми-8. Одним из катеров управляет экспериментальный женский экипаж ВМФ России.

              «В ходе эксперимента черноморочки прошли обучение по теории устройства, обеспечению живучести и управлению катером, использования двигателей и организации связи в Военном институте дополнительного профессионального образования в Санкт-Петербурге», – пояснил диктор.

              Первой в надводном положении прошла субмарина «Колпино» проекта 636, экипаж которой по итогам прошлого года был признан лучшим на Черноморском флоте.

              Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил, что в состав ВМФ России в 2020 году будут приняты 40 кораблей. Также российский лидер отметил, что в составе современного морского флота есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники. Кроме того, президент поздравил с Днем Военно-морского флота, отметив, что «более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы». 

              Напомним, Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет на Первом канале.


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