Путин: В состав ВМФ России в этом году будут приняты 40 новых кораблей

В состав ВМФ России в 2020 году будут приняты 40 кораблей, сообщил президент Владимир Путин перед открытием Главного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

«В этом году в его (ВМФ) состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», – передает ТАСС слова президента.

Также российский лидер отметил, что в составе современного морского флота есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники, передает РИА «Новости».

«В составе современного Военно-морского флота России – корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники», – добавил он.

Как отметил президент, Военно-морской флот достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству.

«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников», – сказал он.

Президент также поздравил с Днем Военно-морского флота, отметив, что «более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы».

«И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, а также тех, кто проектирует и строит новую морскую технику», – добавил Путин.

Напомним, российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет на Первом канале.