Путин: В состав ВМФ России в этом году будут приняты 40 новых кораблей

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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Почему США так недовольны секретным российским спутником

Россия способна следить из космоса даже за американскими спутникамиФото: twitter.com/AstroDrewMorgan
Испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных. Успокаивать их пришлось официальным заявлением МИД России, разъяснившим детали проведенных на орбите маневров. Почему в США и Британии так встревожены российским «противоспутниковым оружием» – и что эти страны сами делают для размещения оружия в космосе? Подробности...
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Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

Греческая церковь не нашла иных защитников, кроме СШАФото: White House/Shea Craighead
Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

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              Путин: В состав ВМФ России в этом году будут приняты 40 новых кораблей

              26 июля 2020, 11:34

              Текст: Александра Юдина

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              В состав ВМФ России в 2020 году будут приняты 40 кораблей, сообщил президент Владимир Путин перед открытием Главного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

              «В этом году в его (ВМФ) состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», – передает ТАСС слова президента.

              Также российский лидер отметил, что в составе современного морского флота есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники, передает РИА «Новости».

              «В составе современного Военно-морского флота России – корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники», – добавил он.

              Как отметил президент, Военно-морской флот достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству.

              «Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников», – сказал он.

              Президент также поздравил с Днем Военно-морского флота, отметив, что «более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы».

              «И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, а также тех, кто проектирует и строит новую морскую технику», – добавил Путин.

              Напомним, российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет на Первом канале.


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