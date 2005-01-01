В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

Взгляд
26 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
Разделы

Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
Перейти а раздел…

Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

Греческая церковь не нашла иных защитников, кроме СШАФото: White House/Shea Craighead
Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...

Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

    Зеленский разрушил украинский миф

    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

      Перейти а раздел…

      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
      Подробности...

      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
      Подробности...

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
          • В Великобританию

          • В Танзанию

          • В Турцию

          • Пока останусь в России

          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу представил Путину предложения для «более объемного выполнения» программы вооружения
              Военные атташе из более чем 30 стран оценили организацию парада в ПетербургеПодразделениям ЛНР приказано бессрочно прекратить огонь с полуночи 27 июляАвтомобиль въехал в толпу людей в Берлине, много пострадавшихРоссияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины
              Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента СШАУмерла автор манифеста против перестройки Нина АндрееваСериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТВрач объяснил, как отличить грипп от коронавируса
              США усилили давление на подрядчиков строительства «Северного потока – 2»Минобороны сообщило об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»Куценко ответил на обвинения в домогательствеМужчина выпрыгнул из багажника на ходу в Москве

              Главная тема


              Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

              ДЕНЬ ВМФ


              Минобороны сообщило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдонов»

              вырыл яму


              Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

              «я вас слышу»


              Дегтярев развернул свой автомобиль для общения с хабаровчанами

              Видео

              «древние укры»


              Как убивает новая украинская мифология

              историческая речь


              Россия потеряла статус главного противника США

              с 1 августа


              Россиянам открыли неизвестную страну

              секретный документ


              Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

              Достояние публики


              Игорь Мальцев: Наследники уничтожают память своими руками

              Разговоры неуместны


              Геворг Мирзаян: Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Презумпция виновности


              Алексей Алешковский: Жертвы домогательств не с теми судятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?

              В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

              В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.
              Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.
              На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования  (фото: Сергей Фадеичев)
              В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин  (фото: Сергей Фадеичев)
              На время проведения парада в Петербурге были разведены четыре моста через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный  (фото: Сергей Фадеичев)
               (фото: 1754143)
              Один из участников парада на Неве, малый ракетный корабль «Мытищи», базируется в Балтийске (Калининградская область)  (фото: Сергей Фадеичев)
              В параде на Неве участвовали не менее 4 тыс. моряков, в Кронштадте около 15 тысяч  (фото: Сергей Фадеичев)
              Всего во время Главного военно-морского парада в Петербурге было задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых: фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»  (фото: Сергей Фадеичев)
              Подводную часть военно-морских сил России на параде представляли ракетоносный крейсер «Орел», подлодка «Петропавловск-Камчатский», дизель-электрическая ПЛ «Санкт-Петербург» и другие боевые корабли  (фото: Сергей Фадеичев)
              В состав Военно-морского флота России будут приняты 40 новых кораблей. В том числе, как сообщил Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин, всего несколько дней назад на трех верфях страны были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны  (фото: Сергей Фадеичев)
              В торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии  (фото: Сергей Фадеичев)

              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

              В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
              Подробности...

              Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

              Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
              Подробности...

              В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

              Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
              Подробности...

              В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

              В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
              Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

              В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
              Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Награждена обладательница самой большой груди Украины

              Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
              Подробности...

              Зоопарки мира открываются после снятия карантина

              О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
              Подробности...

              Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

              Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
              Подробности...

              На российских пляжах заканчиваются свободные места

              В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
              Подробности...

              В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

              Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
              Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Россия проголосовала за поправки в Конституцию

              Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
              Подробности...

              Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

              Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
              Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Россияне опробовали голосование рядом с домом

              Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
              Подробности...

              В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

              24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
              Подробности...

              Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

              Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
              Подробности...

              Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............