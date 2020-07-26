Самолет Москва – Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

Совершающий в ночь на воскресенье перелет из Москвы в Улан-Удэ самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курильщика на борту, сообщили в авиакомпании.

«В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва – Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полета», – передает источник ТАСС в лоукостере «Победа».

Уточняется, что время стоянки в Иркутске составило 25 минут.

«Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полета – главный приоритет и любой риск должен быть исключен. Все вынужденные расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с дебошира», – добавил источник.

Напомним, 17 июля в Ольхонском районе Иркутской области совершил аварийную посадку на озеро Байкал легкомоторный самолет с пассажирами. По предварительной информации оказалось, что во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. Пострадавших нет.