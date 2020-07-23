Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты».

В ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом». В ответ Байден заявил, что глава Белого дома «сеет расизм». «То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно», – передает РИА «Новости» слова Байдена.

«Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал», – заявил Байден.

В ответ на слова Байдена ряд пользователей соцсетей напомнили, что несколько президентов США, включая первого – Джорджа Вашингтона, были рабовладельцами, а 28-й президент-демократ Вудро Вильсон (1913-21 гг.) выступал за сегрегацию, за что его имя в июне убрали из названия школы при Принстонском университете.

Напомним, в начале июня Трамп обвинил бывшего вице-президента Джозефа Байдена в том, что тот на протяжении всей политической карьеры не предпринимал достаточных усилий для борьбы с расизмом.

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