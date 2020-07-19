В Свердловской области дети нашли гранату во время купания

Дети во время купания в водоеме вблизи коллективного сада под Нижним Тагилом в субботу обнаружили гранату Ф-1 и сообщили родителям. Те, в свою очередь, вызвали специалистов по телефону 112, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1. С соблюдением мер предосторожности находка была помещена во взрывозащитный контейнер, вывезена в безопасное место и уничтожена», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на данный момент стражи порядка устанавливают, каким образом боеприпас оказался в карьере.

Росгвардия также проинформировала, что в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо хорошо запомнить место находки и немедленно сообщить по телефону на единый номер службы спасения 112.

Напомним, в середине июня в результате взрыва гранаты в жилом доме в Одесской области Украины пострадали пять человек: мужчины, которые принесли гранаты, и две женщины, 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними.