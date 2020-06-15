Граната взорвалась в жилом доме на Украине

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 05:58  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

Не уловившие настроения масс американские журналисты вынуждены прощаться со своей работойФото: Астапкович Владимир/ТАСС
Массовые чистки и едва ли не настоящие репрессии переживают сегодня многие представители американской творческой интеллигенции. Их единственная вина в том, что они недостаточно глубоко и самоотверженно защищают чернокожих от дискриминации. По крайней мере, так считает «коллективный обком», установивший в американских СМИ цензуру и лицемерие почище советских. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как концепция блицкрига изменила историю Европы

Тимур Шерзад, журналист
14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Пала не только Франция – разрушился весь силовой баланс в Европе. Сильнейшая, как считалось, сухопутная армия противников Оси была разгромлена за считанные недели. Подробности...
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Американцы дождались своего 1937 года

Сергей Мардан, публицист
В США идет поиск внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Граната взорвалась в жилом доме на Украине

              15 июня 2020, 05:51

              Текст: Антон Антонов

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              В результате взрыва гранаты в жилом доме в Одесской области Украины пострадали пять человек, сообщила местная полиция.

              Полиция сообщила, что «трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5». Они начали разбирать гранаты, из-за чего «произошел взрыв».

              Пострадали не только сами мужчины, которые принесли гранаты, но и «две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе». Они «получили осколочные ранения конечностей», передает РИА «Новости».

              Возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла две гранаты.

              Напомним, на Украине нередко происходят инциденты с гранатами, которые приводят к гибели или ранениям людей.

              В мае в Киеве мужчина пригрозил взорвать гранату после того, как его попросили надеть маску.


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