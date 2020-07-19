Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

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19 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:40  |  vz.ru
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Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
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Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
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              Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

                 19 июля 2020, 03:57
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

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              Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения, принесенные ранее за оскорбление Кадырова.

              Кадыров в Telegram прокомментировал «очередной ответ» Зеленского «на вопрос о его оскорбительном видеоролике».

              Глава Чечни заявил, что «когда-то знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться», это «было достойно мужчины».

              «Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?» – сказал Кадыров.

              Он отметил, что Зеленский, «получив полномочия президента Украины», выдумывает «новые версии извинений». 

              Кадыров заявил, что Зеленский должен «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения».

              «Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» – заявил он.

              Он также спросил, что мешает Зеленскому «позвонить» главе российского государства Владимиру Путину и «объявить, что заканчивает с этой гражданской войной на востоке Украины».

              «Гордыня или чужая воля?» – спросил Кадыров, посетовав, что «заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске».

              Он призвал Зеленского «быть мужчиной» и «всегда держать свое слово», а также строить «добрососедские отношения» с Россией.

              «Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!» – заявил Кадыров.

              Напомним, Зеленский, когда был актером и телеведущим, извинился за оскорбление Кадырова. Зеленский признал, что шутка с использованием видео, на котором Кадыров плачет после молитвы по погибшему в теракте отцу, была некорректной.


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