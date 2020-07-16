Евросоюз исключил две страны из списка для открытия границ

Европейский союз сократил список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, исключив из него Сербию и Черногорию, сообщается в заявлении Совета ЕС.

«После первого пересмотра, в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых рекомендовано снять ограничения. Этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться», – передает РИА «Новости» сообщение ЕС.

Уточняется, что в обновленном списке фигурируют Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Напомним, Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств России нет.

При этом Венгрия первой из стран Евросоюза объявила о готовности с 15 июля открыть границы для россиян, если они согласятся соблюдать обязательные условия.

На прошлой неделе Дубай также объявил о готовности принимать всех иностранных туристов, в том числе россиян, и разъяснил правила въезда в страну.