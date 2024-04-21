Захарова: ЕС культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России

Tекст: Ольга Иванова

Захарова прокомментировала антироссийские высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, сделанные ими во время визита в Лаппеенранту, граничащий с Россией, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

Обвинения в адрес России о якобы развернутой против стран ЕС и Финляндии «гибридной операции» и «создании миграционного кризиса на финских рубежах» она назвала голословными, а также добавила, что «демонстративный облет границы на вертолете должен был создать впечатление, что ЕС бдительно следит за усилиями Финляндии по защите своих рубежей».

Захарова подчеркнула, что фон дер Ляйен и Орпо, скорее всего, не видели толп мигрантов, рвущихся из России в Финляндию, так как «таковые в принципе отсутствуют».

По словам Захаровой, «примечательно, что у них не нашлось времени пообщаться с жителями приграничных районов, которые как раз и страдают от закрытия пунктов пропуска».

«Неудивительно, что в ЕС, включая Финляндию, при отсутствии реальных угроз, искусственно раздувают мнимые, якобы исходящие от России. Запад упорно продолжает действовать по принципу «хайли лайкли», выводит свои страхи перед нашей страной на новый уровень, выдумывая несуществующие вещи и множа антироссийские дезинформационные вбросы», – резюмировала Захарова.

Ранее Финляндия закрыла КПП на границе с Россией до дальнейшего уведомления.