В центре знаний «Машук» прошла защита конкурсных бизнес-проектов молодежи из Белгорода

Проект губернатора Белгородской области «Ты в ДЕЛЕ!» нацелен на популяризацию предпринимательства среди молодежи региона и поддержку в реализации бизнес-идей. В проекте приняли участие 302 подростка из муниципалитетов Белгородской области, из которых было определено 33 финалиста, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одним из этапов проекта стал бизнес-лагерь, который прошел в Центре знаний «Машук». В программу лагеря вошли лекции и мастер-классы от экспертов, просветительские интеллектуальные игры, посещение пятигорских предприятий, а также торжественное награждение победителей и призеров конкурса «Ты в ДЕЛЕ!»

«Большие победы и перемены в жизни невозможны без участия и помощи наставников, особенно на самом старте. В Центре знаний мы реализуем большое количество программ по наставничеству для предприятий и по бизнес-наставничеству, и одной из таких программ стал бизнес-лагерь для активных школьников и студентов из Белгорода. Уверен, что те знания, которые они получили в нашем Центре, помогут им обрести успех в реализации своих проектов и войти в число лучших молодых предпринимателей», – сказал генеральный директор центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

«Мы готовы создать новые формы государственной поддержки, чтобы помочь вам начать свое дело. И мы относимся к этому очень серьезно, для нас это не игра, а желание помочь вам найти свой успех. Искренне считаю, что пятерки и четверки никогда не определяют успешность человека, ее определяет желание идти вперед и трудолюбие. Со всем остальным мы готовы вам помочь», – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в обращении к участникам.

Бизнес-проекты победителей охватили тематики экологии, спорта, IT, психологической помощи населению, ресторанного бизнеса и производства товаров ручной работы. Авторов лучших идей ждут стажировки на предприятиях Белгородской области и других регионов страны, а уже к следующей осени они смогут открыть собственное дело при помощи фонда поддержки МСП.